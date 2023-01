Von der Leyen, giorno di orgoglio per Croazia ed Europa

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 01 GEN - "L'anno nuovo è un momento di nuovi inizi, e oggi non c'è posto migliore in Europa per celebrarlo, come giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell'Europa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al confine croato-sloveno, al valico di Bregana, dove è giunta a mezzogiorno per celebrare l'ingresso della Croazia nell'area Schengen e nell'Eurozona. "Da oggi qui si passa senza controlli, e da oggi i croati hanno come loro moneta l'euro, la seconda valuta mondiale che rende noi europei più forti nel mondo, l'euro è uno dei nostri più grandi successi", ha aggiunto. (ANSAmed).

