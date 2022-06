Von der Leyen in visita a Kiev, vede Zelensky

KIEV, 11 GIU - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a quanto constata l'ANSA, è in visita a Kiev. Von der Leyen è arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. A Kiev la numero uno dell'esecutivo vedrà il presidente Volodymyr Zelensky ed avrà una serie di incontri con i massimi vertici delle istituzioni ucraine. E' la seconda volta, dall'inizio della guerra, che von der Leyen visita Kiev e l'Ucraina.

