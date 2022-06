Von der Leyen, mercato elettricità ora va riformato

BRUXELLES, 08 GIU - "La struttura del mercato elettrico è progettata come era necessaria 20 anni fa, quando dovevamo introdurre le rinnovabili. Oggi il mercato è completamente diverso, è il gas ad essere la fonte più costosa e a definire il prezzo", mentre "le rinnovabili costano meno e questo non funziona più. Dobbiamo dunque riformarlo e adattarlo alla nuova realtà. La Commissione si è assunta questo compito, non è qualcosa di banale, ci vorrà tempo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in replica alla Plenaria del Pe.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA