Von der Leyen, 'Mosca perde 160 mln al giorno su petrolio'

STRASBURGO, 15 FEB - "Il tetto del prezzo del petrolio significa che la Russia sta perdendo 160 milioni di euro in entrate ogni giorno. I prezzi del gas in Europa sono oggi più bassi rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'Europa sta investendo nelle energie pulite e nell'indipendenza energetica come mai prima d'ora. Espandendo le energie rinnovabili, stiamo battendo un record dopo l'altro". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in Aula a Strasburgo.

