BRUXELLES, 26 LUG - "Accolgo con grande favore l'approvazione da parte del Consiglio del regolamento per ridurre la domanda di gas e prepararsi all'inverno. È un passo decisivo per affrontare la minaccia di un'interruzione totale del gas. Grazie alla decisione odierna, l'Europa è ora pronta ad affrontare la sua sicurezza energetica, come Unione". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA