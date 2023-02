Von der Leyen, presto centro all'Aia per perseguire crimini

BRUXELLES, 02 FEB - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la creazione di un centro internazionale per il perseguimento dei crimini in Ucraina con sede all'Aia nel corso del suo punto stampa con Volodymyr Zelensky. La misura è prevista dalle bozze di conclusioni del vertice Ue-Ucraina che si terrà domani, insieme al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. La bozza sostiene che Ue e Ucraina "sostengono lo sviluppo di un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina (International Centre for the Prosecution of the crime of Aggression, Icpa) che avrà sede "all'Aja con l'obiettivo di coordinare le indagini sul crimine di aggressione contro l'Ucraina, preservare e conservare prove per processi in futuro". "Questo centro di coordinamento - si legge ancora - dovrebbe essere collegato al Team di indagini comune sostenuto da Eurojust".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA