Von der Leyen rinvia visita in Montenegro a causa maltempo

BRUXELLES, 29 OTT - Salta la visita in Montenegro per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Purtroppo, a causa del maltempo, ho dovuto rimandare la mia visita in Montenegro di questa mattina. La stiamo riprogrammando. Non vedo l'ora di visitare di nuovo il vostro bellissimo Paese molto presto", ha scritto von der Leyen in un tweet. La numero uno dell'esecutivo europeo era attesa a Pogdorica in mattinata, a conclusione del lungo tour nei Balcani che l'ha vista fare tappa in Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Bosnia-Herzegovina e Serbia.

