BRUXELLES, 12 DIC - "Abbiamo messo in atto un obbligo minimo di stoccaggio del gas, i nostri stock sono ora riempiti per oltre il 90%, abbiamo superato l'obiettivo e siamo ben al di sopra della media dei cinque anni precedenti". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa.

