Von der Leyen, 'sinergia con Draghi, è un vero europeo'

BRUXELLES, 21 GIU - Il premier Mario Draghi "è un leader notevole. Porta stabilità all' Italia. È un vero europeo e ha una grande esperienza ed è davvero importante cooperare in modo stretto. E ciò funziona molto bene con l'Italia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista esclusiva al Tg2. Von der Leyen. A chi gli chiedeva se c'è sinergia con il premier Von der Leyen ha risposto "assolutamente" e ha spiegato di parlare con Draghi "su base quotidiana". "Anche oggi ho già avuto una telefonata con lui, perché ci sono tanti argomenti da risolvere e su cui lavorare insieme", ha aggiunto.

