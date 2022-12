Von der Leyen, Ue sia pronta alla prossima crisi sanitaria

BRUXELLES, 08 DIC - "Dobbiamo stare attenti ed essere preparati" per la prossima crisi sanitaria. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo con un videomessaggio alla conferenza per il primo anno di Hera, l'Autorità Ue per le emergenze sanitarie. "Le prossime minacce - ha indicato von der Leyen - sono tre: resistenza agli antibiotici, patogeni ad alto potenziale pandemico ed emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari". Queste, ha evidenziato ancora la presidente della Commissione, sono le priorità "per l'azione dell'Ue sulle minacce alla salute transfrontaliere".

