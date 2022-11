Vucic: 'Nessun accordo Serbia-Kosovo dopo incontro Bruxelles'

BRUXELLES, 21 NOV - La riunione di emergenza convocata dall'Ue per trovare una soluzione alla crisi delle targhe in Kosovo, si è conclusa con un nulla di fatto. Lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic. "Per motivi che non mi sono chiari - ha detto ai cronisti - non siamo riusciti a raggiungere assolutamente alcun accordo". La riunione è stata convocata dall'Alto rappresentante per l'Ue, Josep Borrell, e si è svolta alla presenza del premier del Kosovo, Albin Kurti, oltre che di Vucic, con l'obiettivo di scongiurare una nuova escalation nella crisi delle targhe.

