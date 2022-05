Xi a Scholz, 'sosteniamo l'autonomia strategica dell'Ue'

PECHINO, 09 MAG - Cina e Ue sono partner strategici globali e sono un'opportunità l'una per l'altra con interessi comuni che "superano di gran lunga le differenze". Pechino, ha affermato il presidente Xi Jinping in un incontro virtuale col cancelliere tedesco Olaf Scholz, "sostiene l'autonomia strategica dell'Ue. Le relazioni Cina-Ue non sono mirate contro qualcuno, non dipendono né sono controllate da terzi. Si tratta di un consenso strategico a cui entrambe le parti dovrebbero aderire a lungo". Xi, nel resoconto del Quotidiano del Popolo, ha aggiunto che le parti "dovrebbero aderire a una prospettiva dialettica di lungo termine".

