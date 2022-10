Xi ai militari, 'avanti per esercito di livello mondiale'

PECHINO, 24 OTT - Il presidente Xi Jinping sollecita i militari a serrare i ranghi per la costruzione di "un esercito di livello mondiale" dopo il XX Congresso del Partito comunista che gli ha affidato un inedito terzo mandato alla guida del Pcc e al vertice della Commissione militare centrale come commander-in-chief. Incontrando i vertici militari, Xi ha detto secondo la Xinhua - che l'esercito deve "rafforzare guida ideologica, responsabilità e attuazione del lavoro" e deve "aprire a una nuova fase di sviluppo di un esercito forte", riconoscendo che ha fatto "un grande passo in avanti nella modernizzazione e capacità di combattimento effettiva".

