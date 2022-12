Yacht di Medvechuk all'asta a Kiev, ricavato agli ucraini

ROMA, 03 DIC - Un superyacht da 200 milioni di dollari di proprietà di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino amico di Vladimir Putin che è soggetto a sanzioni, sarà messo all'asta da Kiev dopo il sequestro in Croazia. Un tribunale croato - afferma il governo di Kiev - ha stabilito che lo yacht Royal Romance di 92,5 metri di Medvedchuk dovrebbe essere trasferito all'Agenzia ucraina per il recupero e la gestione dei beni (Arma), per "preservare il valore economico vendendolo all'asta". Lo riferisce il Guardian. Sarebbe la prima volta che un bene di un oligarca sotto sanzioni viene ceduto alle autorità ucraine.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA