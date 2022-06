NEW YORK, 10 GIU - "Mi aspetto un rallentamento della crescita, ma non penso che avremo una recessione". Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, osservando come un 20% di chance di recessione ci sono ogni anno. Dicendosi concentrata sull'inflazione, Yellen precisa quindi che in prima linea nella lotta al caro-prezzi c'è la Fed.

