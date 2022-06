Yemen:Guterres, bene proroga tregua, parti completino attuazione

NEW YORK, 02 GIU - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "plaude" all'accordo tra il governo dello Yemen e gli Houthi di rinnovare la tregua nel paese per altri due mesi alle stesse condizioni dell'accordo originale. "Da quando la tregua è entrata in vigore il 2 aprile, gli yemeniti hanno sperimentato benefici reali e tangibili, tra cui una significativa riduzione della violenza e delle vittime civili, un aumento delle consegne di carburante attraverso il porto di Hudaydah e la ripresa dei voli commerciali internazionali da Sana'a per la prima volta in quasi sei anni", ha sottolineato Guterres. Inoltre che la tregua ha anche consentito alle parti di "incontrarsi direttamente sotto gli auspici delle Nazioni Unite per avviare negoziati per la riapertura delle strade a Taiz e in altri governatorati e per l'attuazione di meccanismi di riduzione dell'escalation militare a livello nazionale". "Esorto vivamente le parti a completare senza indugio la piena attuazione dei termini della tregua al fine di difendere gli interessi di tutti gli yemeniti, che continuano a soffrire di una delle peggiori crisi umanitarie al mondo", ha detto ancora il segretario generale.

