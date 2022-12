Zambia: abolite pena di morte e legge su vilipendio

LUSAKA, 24 DIC - Lo Zambia ha abolito la pena di morte e revocato una legge sul vilipendio del capo di stato, due promesse fatte dal presidente Hakainde Hichilema eletto lo scorso anno dopo aver passato decenni all'opposizione. Il presidente ieri ha firmato il decreto che abolisce queste leggi ereditate dall'era coloniale, suscitando reazioni entusiaste da parte di Ong e attivisti per i diritti umani. Hichilema "ha approvato il codice penale 2022 che abolisce la pena di morte e il reato penale di diffamazione del presidente, che era nei codici dello Zambia sin dall'era pre-indipendenza", ha detto il portavoce della presidenza, Anthoiny Bwalya, in una conferenza stampa. Secondo un noto attivista per i diritti umani, Brebner Changala, questa decisione rappresenta un passo importante verso l'istituzione di una vera democrazia.

