Zazo, Italia ha dovere di credere in soluzione diplomatica

KIEV, 07 MAG - "L'Italia ha il dovere di credere in una soluzione diplomatica" in Ucraina. "Al momento siamo ancora nel pieno del conflitto, però potrebbero aprirsi finestre di opportunità e dobbiamo assolutamente coglierle dando un nostro contributo per cercare di riavviare questo percorso negoziale per arrivare prima ad un cessate il fuoco e poi possibilmente a un accordo di pace", come più volte evidenziato dal ministro Di Maio. Lo dice l'ambasciatore a Kiev, Pier Francesco Zazo, in un'intervista all'ANSA. "L'Italia è uno dei Paesi che ha dato la propria disponibilità a fungere da garante qualora si dovesse raggiungere un'intesa", ha aggiunto.

