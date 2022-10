Zelenska, le 41 mila donne al fronte 'vere combattenti'

ROMA, 14 OTT - "Una donna in uniforme. Forse non la conosci personalmente, ma non riesci a distogliere lo sguardo da lei. Perché dietro questa divisa c'è la scelta più importante della vita. Forse indossa l'uniforme dal 2014. O forse l'ha indossata lei dopo l'invasione russa su vasta scala. Potrebbe essere un militare professionista, o forse un'insegnante che è venuta in difesa dei suoi cari". Lo scrive in un post la First Lady dell'Ucraina in occasione della Giornata dei difensori dell'Ucraina. "Dopo le battaglie più accese, scrive alla sua famiglia e ai suoi cari che va tutto bene e che presto staranno insieme. Comanda l'artiglieria o fa volare il drone. Oppure lavora - ricorda la First lady ucraina secondo quanto riporta l'Unian. affinché questa artiglieria e droni, cibo e medicine siano nelle nostre esercito in tempo. È una combattente in tutto, in quello che sta facendo. Difende perché ama". Zelenska ha ricordato che "più di 41mila donne sono attualmente nell'esercito, di cui oltre 8mila ufficiali. Altri 18.000 sono quelli che lavorano nel sistema dell'esercito per mantenerlo in funzione: "Grazie, difensori! E inchinatevi a tutti i difensori! Le nostre eroine ed eroi, noi e le vostre famiglie abbiamo davvero bisogno di voi vivo e illeso. Ci abbracciamo tutti, per ogni giorno della nostra vita", conclude.

