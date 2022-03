ROMA, 06 MAR - "Vi chiediamo ogni giorno una no fly zone, se non ce la date, almeno forniteci aerei per proteggerci. Se non ci date neanche questi, rimane una sola soluzione: anche voi volete che ci uccidano lentamente. Questa sarà anche responsabilità della politica mondiale, dei leader occidentali. Oggi e per sempre". Questo è l'ultimo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai leader occidentali attraverso un video.

