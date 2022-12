Zelensky a Ue, abbiamo bisogno di 2 mld metri cubi di gas

BRUXELLES, 15 DIC - "Abbiamo bisogno di sostegno per l'acquisto del volume di gas utilizzato per compensare i danni causati dagli attacchi russi al nostro sistema energetico: si tratta di circa due miliardi di metri cubi di gas. Abbiamo anche bisogno di sostegno per l'elettricità dell'Ucraina, con forniture dall'Ue. Così come possiamo aiutarvi, esportando elettricità, quando riprenderemo la nostra produzione, abbiamo bisogno del vostro aiuto ora per superare l'inverno. Si tratta della fornitura di elettricità per un valore di circa ottocento milioni di euro". Lo ha detto Volodymyr Zelensky ai leader Ue.

