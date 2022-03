ROMA, 30 MAR - "Esorto gli amici dell'Ucraina in tutto il mondo a partecipare alla campagna #StandUpForUkraine e ad appoggiare l'evento online Social Media Rally il 9 aprile. Il vostro aiuto contribuirà alla nostra vittoria comune. Sono grato a @vonderleyen, @Justin Trudeau, @GlblCtzn per la loro leadership e il supporto": lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

