Zelensky chiede minuto silenzio al Pe per vittime guerra

BRUXELLES, 14 DIC - Nel suo intervento al Parlamento europeo, in occasione dell'assegnazione del premio Sakharov per la libertà di pensiero, il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha chiesto un minuto di silenzio "in memoria di tutti gli ucraini, uomini e donne, adulti e bambini, militari e civili che hanno perso la vita in questa guerra russa". "Quando libereremo tutto il nostro territorio - ha detto Zelensky - saremo in grado di trovare tutti i luoghi dove sono state seppellite le vittime del terrore russo e solo allora potremo dire quante vittime ha mietuto la tirannia".

