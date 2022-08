Zelensky, ci riprenderemo tutti i territori occupati dai russi

ROMA, 28 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato che l'Ucraina non ha dimenticato nessuna delle sue città e delle sue persone e riprenderà sicuramente il controllo di tutti i territori temporaneamente occupati dai russi, inclusi il Donetsk, Horlivka, Mariupol e la Crimea. Nel suo video-intervento serale, riportato da Ukrinform, Zelensky ha detto: "Ogni anno, nell'ultimo fine settimana dell'estate, nel nostro paese si celebravano due festività, strettamente correlate: il giorno della città di Donetsk e il giorno dei minatori. Nel 2014, tutto è cambiato per Donetsk a causa degli occupanti. E quest'anno tutta l'Ucraina non avrà le sue festività. Ma non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo nessuna delle nostre città e della nostra gente. Donetsk è sempre stata una delle città più ricche e forti dell'Ucraina". Per il leader ucraino "gli invasori russi hanno portato degrado e morte", ma si tratta di una "cosa temporanea", in quanto ha promesso che "ritorneremo a vivere in sicurezza e felicemente". "Questo è esattamente ciò che accadrà quando reinstalleremo la nostra bandiera a Donetsk, Horlivka, Mariupol, in tutte le città del Donbass, nell'area di Azov e in tutte le aree sotto l'occupazione russa e sicuramente in Crimea", ha concluso.

