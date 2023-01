Zelensky compie 45 anni. La moglie, spero tu torni a sorridere

ROMA, 25 GEN - Il presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky compie oggi 45 anni. La moglie Olena gli fa gli auguri con un post su Telegram pubblicando una foto insieme al marito sorridente. "Spesso mi chiedono - scrive Zelenska - come sei cambiato quest'anno. E io rispondo sempre: 'Non è cambiato. Lui è lo stesso. Lo stesso ragazzo che ho incontrato quando avevamo diciassette anni'. Ma in realtà qualcosa è cambiato: ora sorridi molto meno. Ti auguro altri motivi per sorridere. E sai cosa ci vuole. Lo sappiamo tutti". "La testardaggine non ti manca, l'importante è che la salute sia sufficiente", ha aggiunto. "Quindi sii sano, per favore! Voglio sorridere sempre con te. Dammi questa opportunità!", ha concluso la moglie del Presidente.

