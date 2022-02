Zelensky, fermare la guerra, serve coalizione anti-Putin

NEW YORK, 24 FEB - "Fermare Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all'Ucraina". Lo twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha poi invitato la popolazione a non lasciarsi prendersi dal panico: "State calmi e state a casa", ha detto, secondo quanto riporta la Cnn. "State a casa se potete. Stiamo lavorando. L'esercito sta lavorando. Il settore della difesa e della sicurezza sta lavorando. Nessun panico, Siamo forti. Siamo pronti per tutto. E vinceremo", ha aggiunto.

