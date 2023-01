Zelensky,i russi stanno raccogliendo forze e preparando vendetta

ROMA, 24 GEN - "È ovvio che la leadership russa si sta preparando alla vendetta, raccogliendo forze, ma è anche ovvio che lo stato terrorista deve perdere": lo ha sottolineato il l presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa congiunta con il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, a Kiev, come riferisce il corrispondente di Ukrinform. Zelensky ha detto di aver discusso con il suo collega finlandese di cosa ha esattamente bisogno l'Ucraina sul campo di battaglia per sconfiggere il paese aggressore. "In questo contesto, abbiamo anche discusso della partecipazione della Finlandia alla coalizione di paesi sulla fornitura all'Ucraina di moderni carri armati occidentali. Vi ringraziamo per il vostro sostegno nel farlo, un tale contributo alla vittoria è molto importante per noi", ha affermato il presidente.

