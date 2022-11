Zelensky incontra commissaria Ue, danni gravi a 40% reti energia

ROMA, 01 NOV - La Russia ha gravemente danneggiato circa il 40% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky incontrando oggi a Kiev la commissaria Ue per gli affari energetici Kadri Simson. Lo riporta il Guardian, aggiungendo che si è discusso di come l'Ucraina sia stata costretta a interrompere l'esportazione di elettricità in Europa "a causa degli attacchi con missili e droni kamikaze da parte della Federazione russa". "Sono sicuro che ripristineremo tutto e, in un momento più tranquillo, quando la situazione nel nostro sistema energetico si sarà stabilizzata, continueremo a esportare elettricità in Europa", ha affermato Zelensky, spiegando a Simson che le forze russe hanno "seriamente danneggiato" circa il 40% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, in particolare centrali termiche, centrali termoelettriche e centrali idroelettriche. "Oltre il 30% dell'infrastruttura energetica in Ucraina è stata colpita dagli attacchi mirati della Russia e per riparare o sostituire l'Ucraina ha bisogno di strumenti specifici", ha scritto su Twitter la commissaria europea. "Assicurando al presidente Zelensky che stiamo contattando i partner per aiutare con il supporto dedicato necessario".

