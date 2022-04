Zelensky invoca aiuti economici: «L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese»

L’Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le «devastanti perdite economiche» inflitte dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video ai leader del Fmi e della Banca mondiale. «L'esercito russo mira a distruggere tutto ciò che può servire da base economica per la vita degli ucraini. Ciò include stazioni ferroviarie, supermercati, petrolio, raffinerie», ha aggiunto.

Stasera un raid missilistico russo ha colpito e «completamente distrutto» la rete ferroviaria nella regione di Dnipro. Lo ha riferito il governatore Valentyn Reznichenko, citato dal Kiev Independent, secondo cui non è chiaro se e quando potrà riprendere la circolazione.

