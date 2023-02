BRUXELLES, 03 FEB - "Nel corso dei nostri negoziati oggi abbiamo discusso l'attuazione del nostro piano di pace, che l'Ue sosterrà, perché è l'unico progetto comprensivo per recuperare l'architettura di sicurezza in Europa distrutta dalla Russia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con Charles Michel e Ursual von der Leyen.

