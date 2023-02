KIEV, 20 FEB - "Questa visita ci porta più vicini alla vittoria". Lo ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev, secondo la traduzione dell'intervento di Zelensky che parla in ucraino. "E' la visita più importante nell'intera storia delle relazioni fra l'Ucraina e gli Stati Uniti".

