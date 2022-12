Zelensky, Mosca fa terrorismo con le mine, ne risponderà

ROMA, 09 DIC - "Il terrore delle mine sarà una delle accuse che verranno rivolte alla Russia per aggressione": lo ha detto ieri notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo consueto videomessaggio alla nazione, come riportano i media ucraini. Questa pratica "è ancora più crudele e meschina del terrore missilistico, perché non esiste un sistema di difesa dalle mine che possa distruggere almeno in parte la minaccia, come fa il sistema di difesa aerea ucraino", ha aggiunto Zelensky sottolineando che "i terroristi cercano deliberatamente di lasciare dietro di sé il maggior numero possibile di trappole mortali". E ha concluso: "Mine interrate, mine a filo, edifici, automobili e infrastrutture minate. Si tratta di oltre 170.000 chilometri quadrati di territorio pericoloso".

