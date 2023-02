Zelensky, non c'è alternativa a vittoria e Kiev in Ue-Nato

BERLINO, 17 FEB - "Non c'è nessuna alternativa, l'Ucraina deve vincere. Non c'è nessuna alternativa, l'Ucraina deve diventare membro dell'Ue. Non c'è alternativa: l'Ucraina deve entrare nella Nato". "Noi tutti siamo il mondo libero. E non c'è alcuna alternativa: dobbiamo vincere contro Golia". Lo ha detto il leader ucraino Voldymyr Zelensky intervenendo a Monaco in un collegamento video. "Il Golia russo ha appena iniziato a perdere". "Golia può perdere quest'anno", ha incalzato. "Non abbiamo alternativa alla nostra risolutezza", ha aggiunto. "Il Cremlino può distruggere la pace di tutti presenti. Se le decisioni del mondo vanno a rilento, Putin se ne avvantaggia".

