Zelensky, 'non sono sicuro che Putin sia vivo'

ROMA, 19 GEN - Volodymyr Zelensky non è "del tutto sicuro" che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il leader ucraino durante il suo intervento in videocollegamento al Forum economico di Davos. Lo riportano i media nazionali. "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key, sia davvero lui", ha risposto Zelensky a una domanda sulla possibilità di colloqui di pace. "La Russia e Putin esistono ed esisteranno" e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo Paese, è stata la replica immediata del Cremlino.

