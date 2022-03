Zelensky parla in russo a ufficiali Mosca, arrendetevi

ROMA, 15 MAR - "Ascoltatemi attentamente: sappiamo che volete vivere. Ascoltiamo le vostre conversazioni. Sappiamo cosa pensate di questa guerra senza senso. Vi offriamo una chance: vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Nel modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete". Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in un video nel quale si rivolge agli ufficiali nemici parlando in russo. "In soli 19 giorni l'esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Cecenia", ha aggiunto Zelensky,

