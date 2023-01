ROMA, 26 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto, in un'intervista a Sky News, di "non essere interessato" a incontrare Vladimir Putin per i colloqui di pace. Il presidente russo non è "nessuno", vive in una "bolla informativa" e non sa cosa stia succedendo sul campo di battaglia.

