Zelensky ringrazia Biden per l'ultimo pacchetto di aiuti

ROMA, 23 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "ringraziato il presidente americano Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa per l'Ucraina". In un tweet il leader ucraino ha precisato che si tratta di "armi potenti di fondamentale importanza" che "salveranno la vita dei nostri soldati e accelereranno la liberazione della nostra terra dall'aggressore russo. Apprezzo l'amicizia strategica tra i nostri popoli. Insieme per la vittoria!".

