Zelensky, risposta dura ad accuse di Mosca su 'bomba sporca'

WASHINGTON, 23 OTT - "Se la Russia chiama e dice che l'Ucraina starebbe preparando qualcosa, questo significa solo una cosa: che la Russia l'ha già preparata. Credo che il mondo debba reagire il più duramente possibile". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale sui social, dopo le accuse di Mosca a Kiev di preparare una attacco con una "bomba sporca". Intanto, dagli Stati Uniti, la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson parla di "un'accusa chiaramente falsa". "Il mondo - ha aggiunto - capirà qualsiasi tentativo di usare questa accusa come pretesto per una escalation".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA