Zelensky sente Rutte, c'è il rischio di un'escalation al fronte

ROMA, 03 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una telefonata con il premier olandese Mark Rutte. I due, ha precisato il leader ucraino su Twitter, hanno parlato "del rischio di escalation al fronte e delle potenziali sfide, nonché dell'esigenza di una risposta adeguata sulla nostra difesa". Zelensky si è poi augurato che "i partner facciano dei passi concreti per rafforzare l'Ucraina alla prossima" riunione del cosiddetto formato "Ramstein". Rutte da parte sua ha ricordato che "l'Ucraina ha tenuto testa alla barbara invasione russa ormai da quasi un anno", avvertendo però che "i mesi a venire sono cruciali". Il premier olandese ha poi assicurato a Zelensky "che i Paesi Bassi faranno tutto il possibile per aiutare l'Ucraina non solo a difendersi, ma anche a vincere la guerra".

