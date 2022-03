ROMA, 12 MAR - "Sono a Kiev, in via Bankova, fino alla fine, fino alla vittoria". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video di stanotte su Instagram in cui si mostra in strada, nella via della capitale ucraina dove hanno sede gli uffici presidenziali.

