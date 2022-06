Zelensky, siamo al momento decisivo, attendiamo sì dell'Ue

KIEV, 11 GIU - "Questo è un momento decisivo non solo per l'Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l'Ue. L'Europa è il suo obiettivo". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen, sottolineando come Kiev "attende un responso positivo" da parte dell'Ue sulla candidatura ucraina. "Attendiamo questo supporto al vertice europeo che si preannuncia storico", ha aggiunto Zelensky.

