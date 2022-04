Zelensky su copertina Time, con il presidente nel suo bunker

ROMA, 28 APR - L'ultimo numero della rivista americana Time dedica la sua copertina al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Ma non solo: è il cosiddetto (in gergo giornalistico) 'richiamo in prima' di un vasto servizio pubblicato nelle pagine interne del magazine in cui si racconta in dettaglio la vita quotidiana del leader ucraino dal suo 'bunker', il palazzo presidenziale di Kiev che è diventato il compound da cui da oltre due mesi il presidente e i suoi collaboratori guidano la risposta all'invasione russa. Per due settimane l'inviato di Time ha potuto seguire dal suo interno l'evoluzione degli eventi ma soprattutto osservare - e quindi raccontare nel lungo reportage - la routine del presidente, il lavoro di Zelensky e del suo staff giorno dopo giorno, dai loro uffici e dal palazzo che è diventato la loro casa.

