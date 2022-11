Zelensky, su missile in Polonia non so cosa sia successo

KIEV, 17 NOV - "Non so cosa sia successo": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul missile caduto martedì in Polonia. Fino a ieri l'Ucraina ha negato che fosse ucraino il razzo caduto, conclusione alla quale sono invece giunte gli Usa, la Polonia e la Nato. "Non so cosa sia successo. Non lo sappiamo per certo. Il mondo non lo sa. Ma sono sicuro che si sia trattato di un missile russo e sono sicuro che abbiamo sparato dai sistemi di difesa aerea", ha detto il presidente ucraino Zelensky in un comunicato della presidenza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA