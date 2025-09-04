Newsom fa i conti a Trump, truppe a L.A. costate 120 milioni

agenzia

4000 guardie nazionali e 700 marines in città per due mesi

LOS ANGELES, 04 SET – Dopo la vittoria in tribunale, i conti in tasca. La battaglia tra la California e Washington sul dispiegamento di militari a Los Angeles aggiunge un nuovo tassello, quello economico. Il governatore Gavin Newsom ha reso noto che la presenza dei 4200 soldati della Guardia Nazionale e dei 700 marines inviati da Donald Trump a inizio giugno è costata ai contribuenti quasi 120 milioni di dollari. La spesa include 71 milioni per cibo e beni di prima necessità, 37 milioni per stipendi, 4 milioni per forniture logistiche, 3,5 milioni per gli spostamenti e 1,5 milioni per i costi di smobilitazione. La cifra è calcolata su documenti ufficiali ottenuti dalla California attraverso il Freedom of Information Act (Foia), la legge federale che permette a cittadini e istituzioni di accedere a documenti del governo. Newsom aveva chiesto di vedere le note spesa in agosto, quando il Pentagono ha cominciato a smobilitare i militari. In città restano circa 300 guardie nazionali. La Casa Bianca ha tempo fino a domani per ricorrere contro il pronunciamento di un giudice federale di San Francisco, che martedì ha dichiarato illegale l’invio da parte del presidente di questo corpo di riservisti a Los Angeles, segnando un importante precedente per altre città democratiche prese di mira dal Tycoon.

