Newsom, ‘minacciate di arrestarmi? Venite a prendermi’

agenzia

Il governatore della California risponde allo 'zar dei confini'

ROMA, 09 GIU – “Lo zar dei confini di Trump minaccia di arrestarmi per aver parlato apertamente. Vieni a prendermi, duro. Non me ne frega niente. Non mi impedirà di difendere la California”, il governatore della California, Gavin Newsom, ha risposto così su X a una presunta minaccia di arresto da parte di un membro del Gabinetto di Trump. Lo riporta la Bbc. Lo ‘zar dei confini’ di Trump, Tom Homan, ha affermato sabato che i raid contro le manifestazioni sull’immigrazione continueranno a prescindere dalle proteste, lasciando intendere che non esiterà ad arrestare i manifestanti. Parlando alla NBC News, Homan ha detto che applicherà le stesse regole per tutti, compresi i funzionari eletti, ma non è arrivato ad accusare i politici di ostacolare effettivamente gli agenti. “Se si oltrepassa quel limite, è un reato nascondere e dare consapevolmente rifugio a un immigrato clandestino. È un reato impedire alle forze dell’ordine di fare il loro lavoro”, ha dichiarato. Da parte sua, Newsom ha accusato ieri Trump di essere un “dittatore”. Il governatore ha scritto su X che “incitare e provocare la violenza, creare caos di massa, militarizzare le città, arrestare gli oppositori. Questi sono atti di un dittatore, non di un presidente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA