Newsom, ‘Trump non ha autorità per porre dazi su film stranieri’

California primo Stato ad aver fatto causa contro le tariffe

LOS ANGELES, 05 MAG – “Riteniamo che il presidente Donald Trump non abbia l’autorità di imporre dazi ai sensi dell’International Economic Emergency Powers Act, poiché i dazi non sono elencati come rimedio in tale legge”. Lo ha detto Bob Salladay, senior advisor per la comunicazione del governatore della California Gavin Newsom, al sito specializzato in spettacolo Deadline, in merito all’intenzione del presidente di mettere tariffe al 100% sulle produzioni estere. La California è il primo Stato ad aver fatto causa alla Casa Bianca contro i dazi, e l’idea di imporli su Hollywood potrebbe dare il via ad una nuova azione legale.

