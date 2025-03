Nicaragua, la moglie del presidente Ortega a capo dell’Esercito

agenzia

A febbraio Rosario Murillo è diventata 'co-presidente' del Paese

MANAGUA, 26 MAR – L’Assemblea nazionale del Nicaragua ha approvato una riforma legislativa che garantisce a Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega, il controllo diretto dell’Esercito, consolidando il modello di potere a conduzione familiare che ha dominato il Paese per oltre un decennio. Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescente militarizzazione, repressione e assoluta concentrazione del potere nelle mani della coppia presidenziale. L’iniziativa modifica il Codice di organizzazione, giurisdizione e sicurezza militare e stabilisce che “l’esercito nicaraguense è sotto il comando della Presidenza della Repubblica in qualità di Comandante Supremo”. Da febbraio, Murillo è stata ufficialmente elevata al rango di “co-presidente” attraverso una riforma costituzionale che ha sciolto la carica di vicepresidente a favore di una presidenza condivisa con Ortega. Nella pratica, la modifica giuridica formalizza una situazione di potere che di fatto era già esercitata da anni. Con questa nuova legge, Murillo avrà il comando diretto delle Forze armate una volta che la legge sarà ratificata con una seconda votazione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

