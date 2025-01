Nicaragua: Ortega e la moglie Murillo da oggi sono copresidenti

agenzia

La nuova Costituzione elimina l'opposizione e amplia il mandato

MANAGUA, 30 GEN – Il Parlamento del Nicaragua ha rinnovato per l’ennesima volta negli ultimi mesi la Costituzione del Paese centroamericano, stabilendo che la Presidenza della Repubblica sarà composta da un “copresidente” e una “copresidente” eletti mediante suffragio universale. La modifica sembra essere fatta per la vicepresidente Rosario Murillo, la moglie del presidente Daniel Ortega che da oggi è anche “copresidentessa”. Esteso anche il mandato presidenziale da cinque a sei anni ed imposto che l’Esecutivo coordini tutti gli altri poteri dello Stato. Gli emendamenti costituzionale proposti da Ortega e approvati all’unanimità in seconda e definitiva votazione dal legislativo, sanciscono che per essere candidati a copresidenti si deve aver risieduto in modo continuativo in Nicaragua nei sei anni precedenti alle elezioni, non essere stati dichiarati “traditori della patria” o non aver acquisito un’altra nazionalità, il che esclude tutti i principali dirigenti dell’opposizione che sono stati esiliati e privati della nazionalità nicaraguense due anni fa. Tra questi Cristiana e Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Lesther Alemán, Dora María Téllez e Francisca Ramírez, tutti oramai senza la cittadinanza del paese centroamericano. Il 79enne Ortega è al potere dal 2007 e governa con il pugno di ferro il Nicaragua dal 2017 con la moglie Murillo.

