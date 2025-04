Nipote del Papa in difficoltà economica per partecipare ai funerali: a sorpresa arriva soluzione

La famiglia

Mauro Bergolio vive in Argentina e aveva parlato del suo problema alla tv A24

Infermiere in Argentina, Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di Papa Francesco, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l’acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per andare al funerale dello zio.L’intervista ha mosso la solidarietà della proprietaria di un’agenzia di viaggi che ha regalato al giovane i passaggi, anche per la moglie. La notizia riportata dai media argentini, sta diventando virale.«Ci sto provando, sto cercando di organizzare il viaggio. Non possiamo», aveva detto il nipote del Pontefice in un’intervista all’emittente, quando gli era stato chiesto se sarebbe andato al funerale del Papa.

