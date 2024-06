Nobel Mohammadi, voto in Iran per consolidare la tirannia

agenzia

'Elezioni non daranno legittimità alla Repubblica islamica'

ROMA, 22 GIU – “Non parteciperò alle elezioni illegali del governo corrotto e illegittimo della Repubblica islamica”: sono le parole di Narges Mohammadi, la premio Nobel iraniana in carcere per le sue battaglie per i diritti a sei giorni dalle elezioni in Iran. L’attivista, detenuta nel famigerato carcere di Evin, è riuscita a far filtrare il suo pensiero attraverso la famiglia, rilanciato su X dall’account For Narges. “Come si può mettere un’urna elettorale davanti allo stesso popolo mentre si usa un coltello, un bastone, una pistola e una prigione contro la gente?”, domanda Narges. “L’unico scopo di tenere elezioni per un regime che credenella repressione, nel terrore e nella violenza come unico guardiano del potere non è proteggere la democrazia e i diritti delle persone, ma consolidare il potere e la tirannia”. “Queste elezioni non daranno legittimità alla Repubblica islamica”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA